16 апреля 2025

В Европе пытаются лишить банковский сектор РФ крупного игрока

Reuters: власти Италии заставят UniCredit уйти из России
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Италии могут потребовать от банка покинуть Россию
Власти Италии могут потребовать от банка покинуть Россию Фото:

Один из крупных итальянских банков UniCredit может покинуть Россию. Такое требование к финансовой организации могут выдвинуть власти Италии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

«Это условие может быть прописано в сделке по поглощению группы Banco BPM. Сделка может быть одобрена на заседании правительства 18 апреля», — пишет Reuters. В Минфине России сообщили, что заявки от итальянского банка пока не поступало. 

UniCredit, сталкиваясь с юридическими проблемами в России, в частности с иском от «Уралмашзавода» на сумму более четырех млн евро, уже давно выражает намерения уйти с российского рынка. Решение итальянских властей о возможном требовании к банку покинуть РФ может быть связано с желанием минимизировать свои риски и следовать международным санкциям.

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Один из крупных итальянских банков UniCredit может покинуть Россию. Такое требование к финансовой организации могут выдвинуть власти Италии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. «Это условие может быть прописано в сделке по поглощению группы Banco BPM. Сделка может быть одобрена на заседании правительства 18 апреля», — пишет Reuters. В Минфине России сообщили, что заявки от итальянского банка пока не поступало.  UniCredit, сталкиваясь с юридическими проблемами в России, в частности с иском от «Уралмашзавода» на сумму более четырех млн евро, уже давно выражает намерения уйти с российского рынка. Решение итальянских властей о возможном требовании к банку покинуть РФ может быть связано с желанием минимизировать свои риски и следовать международным санкциям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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