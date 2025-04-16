Школьник из Сургута пожаловался на давление учителей из-за ВПР

Школьник из Сургута (ХМАО) пожаловался главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, что учителя хотят засчитывать результаты ВПР, как аттестационную контрольную работу (АКР), которая решает годовую оценку. Также он добавил, что за неудовлетворительный результат детей будут «вызывать на ковер к директору».
«На прошлой неделе озвучили, что оценки за ВПР пойдут, как АКР, а тех, кто напишет на двойку — будут вызывать на ковер к директору. Это на школьном родительском собрании озвучили директор и заместитель директора по воспитательной работе», — написал мальчик в сообщении.
Также он пожаловался, что детей запугивают отработками. По словам школьника, те, «кто не оправдает надежд по ВПР» — будут обязаны приходить летом в школу, чтобы подтянуть программу.
Ранее URA.RU писало, что подростки из Сургута массово жалуются главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на telegram-канал, в котором дети разводят травлю и пишут ложную, оскорбительную информацию о своих сверстниках. Из-за огромного количества обращений чиновница обратилась в Генпрокуратуру РФ.
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