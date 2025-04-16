В больницы, школы и детсады Прикамья поставляли опасные продукты

В ходе проверки выявлены нарушения при поставке продуктов питания в 19 социально значимых учреждений Прикамья, среди которых — больницы, школы и детские сады. Мониторинг проводился с 1 января по 14 апреля текущего года, передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Только за 14 апреля при проведении контрольных (надзорных) мероприятий специалистами управления выявлены нарушения у двух больниц, двух школ и детсада. Работники допускают в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность», — написано на сайте ведомства.
В провинившиеся учреждения направлены предостережения о недопустимости нарушений. Всю информацию передадут в контролирующие ведомства и министерства региона.
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