16 апреля 2025

В больницы, школы и детсады Прикамья поставляли опасные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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В учреждениях работали с продуктами, не убедившись в их качестве и безопасности
В учреждениях работали с продуктами, не убедившись в их качестве и безопасности Фото:

В ходе проверки выявлены нарушения при поставке продуктов питания в 19 социально значимых учреждений Прикамья, среди которых — больницы, школы и детские сады. Мониторинг проводился с 1 января по 14 апреля текущего года, передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Только за 14 апреля при проведении контрольных (надзорных) мероприятий специалистами управления выявлены нарушения у двух больниц, двух школ и детсада. Работники допускают в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность», — написано на сайте ведомства.

В провинившиеся учреждения направлены предостережения о недопустимости нарушений. Всю информацию передадут в контролирующие ведомства и министерства региона.

Ранее URA.RU рассказывало о школе в Нытвенском округе, где началась служебная проверка из-за повара. По соцсетям разошлось видео, на котором женщина в столовой мыла выброшенные котлеты.

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В ходе проверки выявлены нарушения при поставке продуктов питания в 19 социально значимых учреждений Прикамья, среди которых — больницы, школы и детские сады. Мониторинг проводился с 1 января по 14 апреля текущего года, передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Только за 14 апреля при проведении контрольных (надзорных) мероприятий специалистами управления выявлены нарушения у двух больниц, двух школ и детсада. Работники допускают в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим ее качество и безопасность», — написано на сайте ведомства. В провинившиеся учреждения направлены предостережения о недопустимости нарушений. Всю информацию передадут в контролирующие ведомства и министерства региона. Ранее URA.RU рассказывало о школе в Нытвенском округе, где началась служебная проверка из-за повара. По соцсетям разошлось видео, на котором женщина в столовой мыла выброшенные котлеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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