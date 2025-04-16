Американец рассказал, зачем переехал в Россию

Американец Эрик Пичони поделился причинами, по которым он переехал жить в Россию. Основным мотивом стала поддержка семей и условия для воспитания детей, рассказал он на своем youtube-канале.
«У меня маленькая дочка, ей два с половиной года. И, честно говоря, в России очень хорошие условия для воспитания детей. Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах», — поделился мыслями Пичони.
Он также отметил культурные различия между двумя странами и его личное восприятие российского общества. Он упомянул о «русской душе», которую ему приписывают, и о более традиционных подходах к семейным ценностям в России, где больше внимания уделяется заботе о семье, а не только карьерному росту.
В августе этого года президент России Владимир Путин внес ряд поправок в законодательство, регулирующее вопросы миграции. Основной целью данных изменений является стремление предоставить защиту жителям западных государств от преобладающих там «разрушительных неолиберальных идеологий». После этого десятки человек, проживающие на Западе, были готовы переехать в Россию, сообщает «Царьград».
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