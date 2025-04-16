16 апреля 2025

В Белом Доме заявили, что США обладает сверхспособностями

© Служба новостей «URA.RU»
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В США заявили о небывалом технологическом лидерстве
В США заявили о небывалом технологическом лидерстве Фото:

США обладают технологиями для управления пространством и временем. Такое  заявление сделал директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос. 

«Американские технологии позволяют манипулировать пространственно-временными параметрами. Наши современные технологии стирают границы расстояний, ускоряют рост растений и радикально повышают эффективность», — заявил Крациос. Его слова приведены на официальном сайте Белого дома, но конкретные примеры таких технологий не были приведены.

Крациос подчеркнул, что новая власть ставит перед собой амбициозную цель — «перезагрузить нацию». Он признал, что, несмотря на продолжающийся технологический прогресс, в последние десятилетия страна столкнулась с определёнными проблемами. По его мнению, США допустили «стагнацию», позволив чрезмерному регулированию и бюрократии сдерживать развитие.

В Массачусетском технологическом институте США ранее назвали технологии, способные в будущем изменить мир. По мнению ученых, повседневную жизнь человечества изменит искусственный интеллект, который скоро позволит отказаться от традиционных источников информации, пишет «Национальная служба новостей». 

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США обладают технологиями для управления пространством и временем. Такое  заявление сделал директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.  «Американские технологии позволяют манипулировать пространственно-временными параметрами. Наши современные технологии стирают границы расстояний, ускоряют рост растений и радикально повышают эффективность», — заявил Крациос. Его слова приведены на официальном сайте Белого дома, но конкретные примеры таких технологий не были приведены. Крациос подчеркнул, что новая власть ставит перед собой амбициозную цель — «перезагрузить нацию». Он признал, что, несмотря на продолжающийся технологический прогресс, в последние десятилетия страна столкнулась с определёнными проблемами. По его мнению, США допустили «стагнацию», позволив чрезмерному регулированию и бюрократии сдерживать развитие. В Массачусетском технологическом институте США ранее назвали технологии, способные в будущем изменить мир. По мнению ученых, повседневную жизнь человечества изменит искусственный интеллект, который скоро позволит отказаться от традиционных источников информации, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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