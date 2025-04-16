Ван Дамм отправил «большой поцелуй» Путину

Ван Дамм отправил Путину «большой поцелуй»
Жан-Клод Ван Дамм, известный бельгийский актер, выразил желание посетить Россию и стать амбассадором мира. Об этом он заявил в видеообращении.
«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, чтобы стать послами мира. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — подчеркнул Ван Дамм в своем обращении, которое опубликовала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале. Ван Дамм добавил: «Большой поцелуй Путину и его семье».
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