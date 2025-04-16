16 апреля 2025

Ван Дамм отправил «большой поцелуй» Путину

Ван Дамм выразил желание посетить Россию и стать амбассадором мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Ван Дамм отправил Путину «большой поцелуй»
Ван Дамм отправил Путину «большой поцелуй» Фото:

Жан-Клод Ван Дамм, известный бельгийский актер, выразил желание посетить Россию и стать амбассадором мира. Об этом он заявил в видеообращении.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, чтобы стать послами мира. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — подчеркнул Ван Дамм в своем обращении, которое опубликовала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале. Ван Дамм добавил: «Большой поцелуй Путину и его семье».

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Жан-Клод Ван Дамм, известный бельгийский актер, выразил желание посетить Россию и стать амбассадором мира. Об этом он заявил в видеообращении. «Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, чтобы стать послами мира. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — подчеркнул Ван Дамм в своем обращении, которое опубликовала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале. Ван Дамм добавил: «Большой поцелуй Путину и его семье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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