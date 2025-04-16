16 апреля 2025

Курганцы стали чаще жаловаться на качество продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Число жалоб на качество продуктов выросло более чем в два раза
Число жалоб на качество продуктов выросло более чем в два раза Фото:

В Курганской области выросло число жалоб на качество пищевых продуктов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Если в первом квартале 2024 года по вопросу качества пищевых продуктов, пищевых добавок и продовольственного сырья поступило 15 обращений, то за первый квартал 2025 года — 34 жалобы», — сообщается на сайте ведомства. При этом на качество воды курганцы стали жаловаться меньше.

Увеличилось также число обращений в сфере услуг связи (с 14 до 26), жалоб на шум (с 14 до 25), бытовое обслуживание населения (с 21 до 24). А вот на транспортные услуги курганцы стали жаловаться меньше. Если в прошлом году за первый квартал поступило 11 жалоб, то в этом — только шесть. Всего в Роспотребнадзоре с начала 2025 года рассмотрено 550 жалоб.

Ранее сообщалось о выявлении в Курганской области фальсифицированного сливочного масла. Партия опасного продукта была изъята из оборота.

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В Курганской области выросло число жалоб на качество пищевых продуктов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. «Если в первом квартале 2024 года по вопросу качества пищевых продуктов, пищевых добавок и продовольственного сырья поступило 15 обращений, то за первый квартал 2025 года — 34 жалобы», — сообщается на сайте ведомства. При этом на качество воды курганцы стали жаловаться меньше. Увеличилось также число обращений в сфере услуг связи (с 14 до 26), жалоб на шум (с 14 до 25), бытовое обслуживание населения (с 21 до 24). А вот на транспортные услуги курганцы стали жаловаться меньше. Если в прошлом году за первый квартал поступило 11 жалоб, то в этом — только шесть. Всего в Роспотребнадзоре с начала 2025 года рассмотрено 550 жалоб. Ранее сообщалось о выявлении в Курганской области фальсифицированного сливочного масла. Партия опасного продукта была изъята из оборота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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