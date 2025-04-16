16 апреля 2025

В Тюменской области 80% заявок на кредиты получают отказы

© Служба новостей «URA.RU»
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Доля отказов по кредитам в Тюменской области выросла на 3 пункта за месяц
Доля отказов по кредитам в Тюменской области выросла на 3 пункта за месяц Фото:

По итогам марта 2025 года, 80% заявок на розничные кредиты получили отказ от банка. Месяцем ранее — в феврале 2025 года — доля отказов составляла 77%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«По итогам марта 2025 года доля составила около 80%... Так, в феврале 2025 года доля отказов составляла 77%», — выяснили РБК Тюмень.

Основной причиной такого роста директор НБКИ Алексей Волков назвал жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных ограничений снизили не только процент самих заявок, но и количество их одобрений.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за год рекордно снизился размер автокредитов. Средняя сумма займа упала на 9,9%.

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По итогам марта 2025 года, 80% заявок на розничные кредиты получили отказ от банка. Месяцем ранее — в феврале 2025 года — доля отказов составляла 77%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). «По итогам марта 2025 года доля составила около 80%... Так, в феврале 2025 года доля отказов составляла 77%», — выяснили РБК Тюмень. Основной причиной такого роста директор НБКИ Алексей Волков назвал жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных ограничений снизили не только процент самих заявок, но и количество их одобрений. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за год рекордно снизился размер автокредитов. Средняя сумма займа упала на 9,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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