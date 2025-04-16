В Тюменской области 80% заявок на кредиты получают отказы

По итогам марта 2025 года, 80% заявок на розничные кредиты получили отказ от банка. Месяцем ранее — в феврале 2025 года — доля отказов составляла 77%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
«По итогам марта 2025 года доля составила около 80%... Так, в феврале 2025 года доля отказов составляла 77%», — выяснили РБК Тюмень.
Основной причиной такого роста директор НБКИ Алексей Волков назвал жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных ограничений снизили не только процент самих заявок, но и количество их одобрений.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за год рекордно снизился размер автокредитов. Средняя сумма займа упала на 9,9%.
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