Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать [президента РФ Владимира] Путина и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — сказал Додик.
Додик известен своей поддержкой России и критикой Запада. В своих высказываниях он часто призывает к пересмотру отношений к России и ее лидерам.
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