16 апреля 2025

Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России

© Служба новостей «URA.RU»
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Додик призвал помирится с Россией
Додик призвал помирится с Россией Фото:

Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать [президента РФ Владимира] Путина и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — сказал Додик.

Додик известен своей поддержкой России и критикой Запада. В своих высказываниях он часто призывает к пересмотру отношений к России и ее лидерам.

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Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России. Об этом он заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. «Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать [президента РФ Владимира] Путина и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — сказал Додик. Додик известен своей поддержкой России и критикой Запада. В своих высказываниях он часто призывает к пересмотру отношений к России и ее лидерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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