16 апреля 2025

В ЕС откажутся от запрета российского СПГ

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У стран ЕС нет альтернативы российскому СПГ
У стран ЕС нет альтернативы российскому СПГ Фото:

Евросоюз не будет вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Это связано с сопротивлением руководства некоторых государств и неопределенностью по альтернативным источникам. Об этом сообщает Reuters.

«Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа в предстоящих пакетах санкций из-за сопротивления со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников», — пишет агентство. Еврокомиссия не хочет из-за санкций рисковать потерей российского СПГ, при этом опасается появления зависимости от США.

Ранее сообщалось о поисках Еврокомиссией путей разрыва газовых контрактов с Россией. При этом Европа ищет способы избежать штрафов при расторжении этих контрактов, пишет «Царьград».

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Евросоюз не будет вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Это связано с сопротивлением руководства некоторых государств и неопределенностью по альтернативным источникам. Об этом сообщает Reuters. «Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа в предстоящих пакетах санкций из-за сопротивления со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников», — пишет агентство. Еврокомиссия не хочет из-за санкций рисковать потерей российского СПГ, при этом опасается появления зависимости от США. Ранее сообщалось о поисках Еврокомиссией путей разрыва газовых контрактов с Россией. При этом Европа ищет способы избежать штрафов при расторжении этих контрактов, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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