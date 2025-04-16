Эксперт рассказал, когда доллар снова будет стоить больше 100 рублей

Недавнее укрепление рубля носит временный характер. Среднегодовой курс составит около 96 рублей за доллар, а к концу 2025 года валюта может вновь подорожать до трёхзначных значений. Это следует из прогноза агентства «Эксперт РА».
«Сценарий может повторить динамику 2024 года — укрепление весной с последующим ослаблением осенью. Мы ожидаем средний курс около 96 рублей за доллар США с возвратом к трехзначным значениям в четвертом квартале 2025 года», — сообщает ТАСС со ссылкой на анализ агентства «Эксперт РА».
Рост курса в начале года объясняют техническими причинами: закрытие санкционных позиций на бирже, налоговые платежи и временное снижение геополитических рисков. Однако эти факторы уже исчерпали себя. В ближайшие месяцы рубль также может столкнуться с давлением из-за сокращения профицита торгового баланса и возможного падения цен на сырьё.
По данным Bloomberg, с начала 2025 года курс российского рубля к доллару вырос на 38%. Такая положительная динамика сохраняется, несмотря на глобальный отток капитала с мировых рынков. Эксперты отмечают, что значительную поддержку национальной валюте оказывает улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет «Национальная служба новостей».
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