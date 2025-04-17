РЕН ТВ сообщает о пожаре на московской ТЭЦ

Пожар произошел на одной из электроподстанций
В Москве произошло возгорание на одной из электроподстанций ТЭЦ-26. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Пожар произошел на электроподстанции на территории ТЭЦ-26», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Там уточнили, что электростанция находится на юге Москвы.
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