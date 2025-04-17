РЕН ТВ сообщает о пожаре на московской ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел на одной из электроподстанций
Пожар произошел на одной из электроподстанций Фото:

В Москве произошло возгорание на одной из электроподстанций ТЭЦ-26. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Пожар произошел на электроподстанции на территории ТЭЦ-26», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Там уточнили, что электростанция находится на юге Москвы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве произошло возгорание на одной из электроподстанций ТЭЦ-26. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «Пожар произошел на электроподстанции на территории ТЭЦ-26», — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Там уточнили, что электростанция находится на юге Москвы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...