Бывший заместитель мэра Тюмени Артем Дяченко после ухода из администрации стал советником губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном политистеблишменте.
«Дяченко работал в команде заместителей экс-мэра Кухарука с 2019 года, но не переехал вслед за ним, когда он возглавил ХМАО. Изначально Дяченко видели в должности директора областного дептруда — эту сферу он курировал в городской администрации. В итоге он ушел в аппарат губернатора и курирует выборы — работы в этом направлении стало больше из-за муниципальной реформы, которая ликвидирует сельские думы», — объяснил собеседник.
Агентство запросило комментарий в инфоцентре областного правительства. Ответ на него ожидается.
Артем Дяченко пришел в администрацию Тюмени в 2019 году с поста главы аппарата губернатора и покинул ее в феврале 2025 года — тогда же стало известно о его переходе в правительство региона. Позднее областной департамент труда возглавила Вероника Ефремова — бывший директор департамента образования.
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