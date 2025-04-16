16 апреля 2025

Бывший замглавы Тюмени стал советником губернатора. Инсайд

Экс-замглавы Тюмени Дяченко стал советником губернатора Моора
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2019 году Дяченко пришел в мэрию Тюмени с поста главы аппарата губернатора
В 2019 году Дяченко пришел в мэрию Тюмени с поста главы аппарата губернатора Фото:

Бывший заместитель мэра Тюмени Артем Дяченко после ухода из администрации стал советником губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном политистеблишменте.

«Дяченко работал в команде заместителей экс-мэра Кухарука с 2019 года, но не переехал вслед за ним, когда он возглавил ХМАО. Изначально Дяченко видели в должности директора областного дептруда — эту сферу он курировал в городской администрации. В итоге он ушел в аппарат губернатора и курирует выборы — работы в этом направлении стало больше из-за муниципальной реформы, которая ликвидирует сельские думы», — объяснил собеседник.

Агентство запросило комментарий в инфоцентре областного правительства. Ответ на него ожидается.

Артем Дяченко пришел в администрацию Тюмени в 2019 году с поста главы аппарата губернатора и покинул ее в феврале 2025 года — тогда же стало известно о его переходе в правительство региона. Позднее областной департамент труда возглавила Вероника Ефремова — бывший директор департамента образования.

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Бывший заместитель мэра Тюмени Артем Дяченко после ухода из администрации стал советником губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном политистеблишменте. «Дяченко работал в команде заместителей экс-мэра Кухарука с 2019 года, но не переехал вслед за ним, когда он возглавил ХМАО. Изначально Дяченко видели в должности директора областного дептруда — эту сферу он курировал в городской администрации. В итоге он ушел в аппарат губернатора и курирует выборы — работы в этом направлении стало больше из-за муниципальной реформы, которая ликвидирует сельские думы», — объяснил собеседник. Агентство запросило комментарий в инфоцентре областного правительства. Ответ на него ожидается. Артем Дяченко пришел в администрацию Тюмени в 2019 году с поста главы аппарата губернатора и покинул ее в феврале 2025 года — тогда же стало известно о его переходе в правительство региона. Позднее областной департамент труда возглавила Вероника Ефремова — бывший директор департамента образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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