Челябинский холдинг приобрел золоторудное поле в Красноярском крае

«Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») из Челябинской области заключила сделку на покупку золоторудного поля в Красноярском крае. Как URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга, продавцом выступила компания «Полюс».
«„ЮГК“ сообщает о достижении соглашения в отношении приобретения у дочернего общества ПАО „Полюс“ поисковых лицензий на Марокское золоторудное поле в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Оценочные ресурсы месторождения более 60 тонн», — заметили в «ЮГК».
Золоторудное поле расположено в центральной части Енисейского кряжа. Применяемые на месторождении методы добычи золота повторяют процессы, уже освоенные на действующих предприятиях «ЮГК» в регионе.
«Приобретение нового месторождения в нашем основном регионе развития является логическим шагом дальнейшего развития компании. Марокское месторождение отличается высоким содержанием золота на уровне более двух граммов на тонну. Новое месторождение будет способствовать росту доли производства Сибирского хаба и инвестиционной привлекательности „ЮГК“», — подчеркнул финансовый директор компании Артем Клецкин.
В пресс-службе «Полюса» добавили, что объект находится на ранней стадии геологоразведки. Решение продать поисковые лицензии компания приняла, оптимизируя портфель геологоразведочных активов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!