16 апреля 2025

Тюменский парламент проголосовал за ликвидацию сельских дум и администраций

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области создали 19 муниципальных округов
В Тюменской области создали 19 муниципальных округов Фото:

Депутаты Тюменской областной думы приняли законы о создании 19 муниципальных округов вместо муниципальных районов. Администрации и думы в сельских поселениях будут ликвидированы.

«Проектом закона предлагается преобразовать сельские поселения, входящие в состав Абатского муниципального района, путем объединения во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципального округа», — говорится в пояснительной записке к закону, который был принят первым. Далее парламентарии приняли еще 18 аналогичных законов.

Дума, по предложению первого вице-спикера Андрея Артюхова, решила отказаться от предусмотренного перерыва — на одобрение муниципальной реформы у депутатов ушло почти два часа. На заседании думы присутствовали губернатор Александр Моор, его заместители и представители реформируемых администраций. 

В результате, статус муниципальных округов получают следующие муниципалитеты: Ярковский, Ишимский, Нижнетавдинский, Уватский, Абатский, Исетский, Аромашевский, Бердюжский, Казанский, Вагайский, Упоровский, Омутинский, Викуловский, Сладковский, Тюменский, Сорокинский, Ярковский, Армизонский, Юргинский. 

Как ранее сообщало URA.RU, единственной территорией Тюменской области, где сохраняется двухуровневая система местного самоуправления, остается Тобольский район. Там отказались от предложенной реформы.

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Депутаты Тюменской областной думы приняли законы о создании 19 муниципальных округов вместо муниципальных районов. Администрации и думы в сельских поселениях будут ликвидированы. «Проектом закона предлагается преобразовать сельские поселения, входящие в состав Абатского муниципального района, путем объединения во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципального округа», — говорится в пояснительной записке к закону, который был принят первым. Далее парламентарии приняли еще 18 аналогичных законов. Дума, по предложению первого вице-спикера Андрея Артюхова, решила отказаться от предусмотренного перерыва — на одобрение муниципальной реформы у депутатов ушло почти два часа. На заседании думы присутствовали губернатор Александр Моор, его заместители и представители реформируемых администраций.  В результате, статус муниципальных округов получают следующие муниципалитеты: Ярковский, Ишимский, Нижнетавдинский, Уватский, Абатский, Исетский, Аромашевский, Бердюжский, Казанский, Вагайский, Упоровский, Омутинский, Викуловский, Сладковский, Тюменский, Сорокинский, Ярковский, Армизонский, Юргинский.  Как ранее сообщало URA.RU, единственной территорией Тюменской области, где сохраняется двухуровневая система местного самоуправления, остается Тобольский район. Там отказались от предложенной реформы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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