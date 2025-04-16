Тюменский парламент проголосовал за ликвидацию сельских дум и администраций

Депутаты Тюменской областной думы приняли законы о создании 19 муниципальных округов вместо муниципальных районов. Администрации и думы в сельских поселениях будут ликвидированы.
«Проектом закона предлагается преобразовать сельские поселения, входящие в состав Абатского муниципального района, путем объединения во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципального округа», — говорится в пояснительной записке к закону, который был принят первым. Далее парламентарии приняли еще 18 аналогичных законов.
Дума, по предложению первого вице-спикера Андрея Артюхова, решила отказаться от предусмотренного перерыва — на одобрение муниципальной реформы у депутатов ушло почти два часа. На заседании думы присутствовали губернатор Александр Моор, его заместители и представители реформируемых администраций.
В результате, статус муниципальных округов получают следующие муниципалитеты: Ярковский, Ишимский, Нижнетавдинский, Уватский, Абатский, Исетский, Аромашевский, Бердюжский, Казанский, Вагайский, Упоровский, Омутинский, Викуловский, Сладковский, Тюменский, Сорокинский, Ярковский, Армизонский, Юргинский.
Как ранее сообщало URA.RU, единственной территорией Тюменской области, где сохраняется двухуровневая система местного самоуправления, остается Тобольский район. Там отказались от предложенной реформы.
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