От стажировки до ипотеки: мэр Богданова рассказала о поддержке молодых чиновников в Курганской области

Курганские округа начали исправлять сложную ситуацию с кадровой политикой. Мэрии хотят избавиться от дефицита сотрудников и простимулировать более опытных чиновников начать меняться и работать в условиях нынешнего прогресса. Опытом привлечения молодежи на работу эксклюзивно с URA.RU поделилась глава Белозерского округа Наталья Богданова.
«Из нашего округа около 50 земляков учатся в Курганском государственном университете. В марте я встречалась с ними и приглашала на работу. Для нас важно, чтобы специалисты вернулись в округ. У нас много преобразований: новые дороги, ремонт школ, больниц и так далее. Все делается для того, чтобы молодежь возвращалась», — делится с URA.RU Богданова.
Студенты и выпускники приходят работать в юридический отдел, отдел социальной политики, отдел образования. Мэрия оплачивает стажировку, компенсирует затраты на аренду жилья, помогает с устройством детей в детские сады и школы. Кроме того, действует программа льготной сельской ипотеки — молодым специалистам помогают приобрести жилье на выгодных условиях.
«В администрации в первую очередь востребованы специалисты в юридический отдел, социальную политику, образование. Также нужны специалисты для реализации социальных проектов и цифровой трансформации муниципальных услуг. В Курганской области вообще наблюдается большой спрос на юристов, IT-специалистов и экономистов, что связано с развитием региона и необходимостью сопровождения государственных программ», — пояснила глава Белозерского округа.
Средний доход составляет порядка 40-50 тысяч рублей, что соответствует региональным стандартам. Для молодых специалистов предусмотрены дополнительные выплаты. Например, в Кургане молодым специалистам выплачивается подъемное пособие в размере 50 тысяч рублей при заключении трудового договора сроком не менее трех лет. В сельской местности есть дополнительные выплаты и льготы по ипотеке.
«Главное — не бояться возвращаться домой и видеть в этом возможность для развития. Муниципалитеты заинтересованы в молодых кадрах и готовы создавать комфортные условия для жизни и работы. Мы предлагаем не только зарплату, но и поддержку в жилье, социальные гарантии и перспективы карьерного роста. Это шанс внести реальный вклад в развитие родного края и построить успешную карьеру», — уточнила Богданова.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области высшее начальство поставило для глав округов новые критерии качества работы, условный KPI. Теперь оценивать их работу будут по количеству привлеченной на работу молодежи. Все началось с того, что правительственная комиссия выявила, что нынешний кадровый состав администраций округов не всегда готов к изменениям и инновациям, что порождает внутренние конфликты и критику. Введение нового KPI, со слов источников, направлено на стимулирование конкуренции.
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