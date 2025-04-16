В Челябинске ограничат скорость электросамокатов до 10 километров в час

В Челябинске на некоторых улицах ограничат скорость электросамокатов и электровелосипедов до 10 километров в час. Такая информация прозвучала на заседании комитета заксобрания региона по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.
«Во время обсуждения депутаты обратили особое внимание на необходимость решения проблемы безопасного нахождения на улицах городов средств индивидуальной мобильности — СИМ (электросамокатов, электровелосипедов). Министр общественной безопасности области Александр Гриб рассказал о мерах, которые планируется ввести на улицах крупных муниципалитетов уже к 1 июня. Предлагается определить перечень улиц, где будет ограничена скорость для самокатов до 10 километров в час, установить знаки и нанести разметку для парковок СИМ», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Кроме того, будет введено ограничение допуска несовершеннолетних к прокату. Новые решения для снижения аварийности с самокатами находятся на личном контроле губернатора Алексея Текслера.
Также депутаты комитета обсудили создание в крупных городах региона муниципальных систем видеонаблюдения. На эти цели муниципалитеты получили 101 миллион рублей из областного бюджета. Установлены 359 постов на 1908 камер, проводилась модернизация двух действующих постов видеофиксации и строительство 100 новых постов на 144 видеокамеры. В 2025 году эта работа будет продолжена.
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