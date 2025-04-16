16 апреля 2025

К спасению впавшего в кому тюменского экз-замначальника УБОП подключилось посольство РФ в Таиланде

Для лечения впавшего в кому Григория Шарова прибыл врач-реаниматолог из России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине стало плохо вечером 25 марта
Мужчине стало плохо вечером 25 марта Фото:

Посольство РФ в Таиланде в курсе ситуации с впавшим в кому бывшим заместителем начальника УБОП Григорием Шаровыми и прикладывает усилия для помощи ему. Об этом URA.RU сообщили в Консульском отделе Посольства.

«Консульский отдел Посольства в курсе ситуации с гражданином России Шаровым Григорием, находящимся в госпитале Bang Lamung Hospital г. Паттайя. На сегодняшний момент прорабатывается возможность осуществления медэвакуации на родину в тесном контакте с ФГБУ Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова Минздрава России», — отметили в посольстве.

Вместе с тем в город Паттайя прибыл врач-реаниматолог из медицинской компании «Трансмедавиа». В ближайшее время он будет координировать лечение Шарова. В свою очередь консульство оказывает специалисту свое содействие по данному направлению.

Ранее появилась информация, что Григория Шарова планируют вернуть в Россию авиабортом. По заверением депутата Романа Чуйко, в Тюмени впавшего в кому экз-замначальника УБОП уже ожидает лечащий врач.

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Посольство РФ в Таиланде в курсе ситуации с впавшим в кому бывшим заместителем начальника УБОП Григорием Шаровыми и прикладывает усилия для помощи ему. Об этом URA.RU сообщили в Консульском отделе Посольства. «Консульский отдел Посольства в курсе ситуации с гражданином России Шаровым Григорием, находящимся в госпитале Bang Lamung Hospital г. Паттайя. На сегодняшний момент прорабатывается возможность осуществления медэвакуации на родину в тесном контакте с ФГБУ Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова Минздрава России», — отметили в посольстве. Вместе с тем в город Паттайя прибыл врач-реаниматолог из медицинской компании «Трансмедавиа». В ближайшее время он будет координировать лечение Шарова. В свою очередь консульство оказывает специалисту свое содействие по данному направлению. Ранее появилась информация, что Григория Шарова планируют вернуть в Россию авиабортом. По заверением депутата Романа Чуйко, в Тюмени впавшего в кому экз-замначальника УБОП уже ожидает лечащий врач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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