К спасению впавшего в кому тюменского экз-замначальника УБОП подключилось посольство РФ в Таиланде

Посольство РФ в Таиланде в курсе ситуации с впавшим в кому бывшим заместителем начальника УБОП Григорием Шаровыми и прикладывает усилия для помощи ему. Об этом URA.RU сообщили в Консульском отделе Посольства.
«Консульский отдел Посольства в курсе ситуации с гражданином России Шаровым Григорием, находящимся в госпитале Bang Lamung Hospital г. Паттайя. На сегодняшний момент прорабатывается возможность осуществления медэвакуации на родину в тесном контакте с ФГБУ Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И.Пирогова Минздрава России», — отметили в посольстве.
Вместе с тем в город Паттайя прибыл врач-реаниматолог из медицинской компании «Трансмедавиа». В ближайшее время он будет координировать лечение Шарова. В свою очередь консульство оказывает специалисту свое содействие по данному направлению.
Ранее появилась информация, что Григория Шарова планируют вернуть в Россию авиабортом. По заверением депутата Романа Чуйко, в Тюмени впавшего в кому экз-замначальника УБОП уже ожидает лечащий врач.
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