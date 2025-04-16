Впавшего в кому во время отдыха в Таиланде тюменца планируют вернуть в Россию

Впавшего в кому во время отдыха в Таиланде бывшего замначальника тюменского УБОПа Григория Шарова могут перевезти в Россию авиабортом. Об этом со ссылкой на слова депутата областной думы Романа Чуйко сообщил инфоцентр правительства региона. К решению этого вопроса подключился Общероссийский народный фронт.
«Мы обратились в правительство Тюменской области для того, чтобы оказали содействие нашему земляку. Региональные власти уже занимались этим вопросом. Так как много разных сложных юридических вопросов, областное правительство работает совместно с МИДом, держит связь с федеральным Центром медицины катастроф. Мы находимся на связи с семьей. Решается вопрос о его транспортировке авиабортом. В Тюмени его уже ждет лечащий врач, у которого он наблюдался последние годы», — сообщил инфоцентр со ссылкой на слова Романа Чуйко.
Общественники связались с семьей Шарова. Его жена сейчас находится в Таиланде.
Ранее URA.RU писало о том, что 25 марта во время отдыха в Таиланде в кому впал бывший заместитель начальника тюменского УБОПа Григорий Шаров, а спустя несколько дней он перенес инсульт. Местные врачи отказываются отправлять его в Россию. По мнению тайских медиков, длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья мужчины.
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