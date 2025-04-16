В Александровском округе (Пермский край) произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 21:30.
«По улице Мехоношина со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Войкова поселка Александровск двигался автомобиль „Рено“ под управлением 63-летнего водителя. На улице Мехоношина водитель допустил наезд на 50-летнего пешехода. Он находился на проезжей части без цели ее перехода», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края.
В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Дзержинского района Перми произошло смертельное ДТП. 3 апреля пермячка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель сбил 48-летнюю женщину и скрылся.
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