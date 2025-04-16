16 апреля 2025

В Пермском крае насмерть сбили пешехода. Видео

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Пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода
Пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода Фото:

В Александровском округе (Пермский край) произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 21:30. 

«По улице Мехоношина со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Войкова поселка Александровск двигался автомобиль „Рено“ под управлением 63-летнего водителя. На улице Мехоношина водитель допустил наезд на 50-летнего пешехода. Он находился на проезжей части без цели ее перехода», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края. 

В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Дзержинского района Перми произошло смертельное ДТП. 3 апреля пермячка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель сбил 48-летнюю женщину и скрылся. 

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В Александровском округе (Пермский край) произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 21:30.  «По улице Мехоношина со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Войкова поселка Александровск двигался автомобиль „Рено“ под управлением 63-летнего водителя. На улице Мехоношина водитель допустил наезд на 50-летнего пешехода. Он находился на проезжей части без цели ее перехода», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края.  В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Дзержинского района Перми произошло смертельное ДТП. 3 апреля пермячка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель сбил 48-летнюю женщину и скрылся. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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