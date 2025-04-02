На территории Дзержинского района произошло смертельное ДТП. 3 апреля пермячка перебегала дорогу в неположенном месте.
«Около 00:20 по улице Маяковского со стороны улицы Есенина в направлении улицы Красина двигался неустановленный автомобиль. Предварительно установлено, что в районе дома 12б по улице Маяковского водитель наехал на 48-летнюю женщину. Женщина скончалась», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.
По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.
URA.RU сообщало о том, что вечером 31 марта в микрорайоне Парковый в Перми 34-летняя водитель «Ауди» сбила двух девочек-пешеходов. Они переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. детей госпитализировали в больницу. Они обе продолжают лечиться в стационаре. Их состояние оценивается, как средней тяжести.
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