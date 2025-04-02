02 апреля 2025

В Перми ищут водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Она перебегала дорогу в неположенном месте
Она перебегала дорогу в неположенном месте Фото:

На территории Дзержинского района произошло смертельное ДТП. 3 апреля пермячка перебегала дорогу в неположенном месте. 

«Около 00:20 по улице Маяковского со стороны улицы Есенина в направлении улицы Красина двигался неустановленный автомобиль. Предварительно установлено, что в районе дома 12б по улице Маяковского водитель наехал на 48-летнюю женщину. Женщина скончалась», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале. 

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

URA.RU сообщало о том, что вечером 31 марта в микрорайоне Парковый в Перми 34-летняя водитель «Ауди» сбила двух девочек-пешеходов. Они переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. детей госпитализировали в больницу. Они обе продолжают лечиться в стационаре. Их состояние оценивается, как средней тяжести. 

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На территории Дзержинского района произошло смертельное ДТП. 3 апреля пермячка перебегала дорогу в неположенном месте.  «Около 00:20 по улице Маяковского со стороны улицы Есенина в направлении улицы Красина двигался неустановленный автомобиль. Предварительно установлено, что в районе дома 12б по улице Маяковского водитель наехал на 48-летнюю женщину. Женщина скончалась», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.  По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего. URA.RU сообщало о том, что вечером 31 марта в микрорайоне Парковый в Перми 34-летняя водитель «Ауди» сбила двух девочек-пешеходов. Они переходили дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. детей госпитализировали в больницу. Они обе продолжают лечиться в стационаре. Их состояние оценивается, как средней тяжести. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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