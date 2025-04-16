Прокуратура Каргапольского района (Курганская область) обязал ГКУ «Курганавтодор» выполнить капитальный ремонт моста через реку Миасс. Это решение было принято после того, как прокуратура провела проверку состояния моста, находящегося у села Окуневское, и обнаружила его неудовлетворительное состояние. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Причиной обращения в суд стало обнаружение серьезных нарушений в состоянии моста. «Основанием для проведения проверки послужило коллективное обращение местных жителей. В ходе проверки установлено, что мост находится в неудовлетворительном состоянии, имеется разрушение сопряжения моста с автомобильной дорогой. Состояние проезжей части, тротуаров, перильного и барьерного ограждения также не соответствует требованиям законодательства», — пишет ведомство.
Суд удовлетворил требования прокурора, что стало основанием для начала капитального ремонта. Теперь процесс выполнения работ находится под контролем надзорного ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Белозерского района заставила подрядчика отремонтировать дорогу. Суд удовлетворил требования прокуратуры полностью, и на данный момент процесс исполнения решения находится под контролем.
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