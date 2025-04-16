16 апреля 2025

Екатеринбуржец, похитивший немую девочку, вырвался из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения похитившему глухонемую девочку Олегу Куклину. Екатеринбург, куклин олег
Олег Куклин попал под стражу 17 февраля Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку

Екатеринбуржец Олег Куклин, обвиняемый в похищении 15-летней немой девочки, вырвался из следственного изолятора. Меру пресечения ему изменили неделю назад, сообщили URA.RU в Октябрьском районном суде.

«Суд избрал [Куклину] домашний арест. Мера пресечения действует до 14 мая», — рассказали в инстанции.

Похищение произошло вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Отец девочки ушел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. К ней подошел пьяный Куклин и вытащил ребенка из салона. Через какое-то время он привел ее к себе в квартиру. На следующий день девочку нашли в аптеке, куда она пришла за помощью. Затем Олега задержали и арестовали. На суде Куклин извинился перед семьей девочки и заявил, что ничего плохого с ней не сделал. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржец Олег Куклин, обвиняемый в похищении 15-летней немой девочки, вырвался из следственного изолятора. Меру пресечения ему изменили неделю назад, сообщили URA.RU в Октябрьском районном суде. «Суд избрал [Куклину] домашний арест. Мера пресечения действует до 14 мая», — рассказали в инстанции. Похищение произошло вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Отец девочки ушел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. К ней подошел пьяный Куклин и вытащил ребенка из салона. Через какое-то время он привел ее к себе в квартиру. На следующий день девочку нашли в аптеке, куда она пришла за помощью. Затем Олега задержали и арестовали. На суде Куклин извинился перед семьей девочки и заявил, что ничего плохого с ней не сделал. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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