Екатеринбуржец, похитивший немую девочку, вырвался из СИЗО

Екатеринбуржец Олег Куклин, обвиняемый в похищении 15-летней немой девочки, вырвался из следственного изолятора. Меру пресечения ему изменили неделю назад, сообщили URA.RU в Октябрьском районном суде.
«Суд избрал [Куклину] домашний арест. Мера пресечения действует до 14 мая», — рассказали в инстанции.
Похищение произошло вечером 14 февраля на улице Куйбышева. Отец девочки ушел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. К ней подошел пьяный Куклин и вытащил ребенка из салона. Через какое-то время он привел ее к себе в квартиру. На следующий день девочку нашли в аптеке, куда она пришла за помощью. Затем Олега задержали и арестовали. На суде Куклин извинился перед семьей девочки и заявил, что ничего плохого с ней не сделал. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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