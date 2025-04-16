16 апреля 2025

Сотрудники пермского УФСБ в ходе облавы на мигрантов нашли незаконную молельную

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверку миграционного законодательства провели сотрудники ФСБ
Проверку миграционного законодательства провели сотрудники ФСБ Фото:

Незаконная молельная комната на одной из строек в Карагайском округе Пермского края привлекла внимание сотрудников ФСБ и полиции. Ее обнаружили во время рейда по поиску нелегальных мигрантов.

«На строительных объектах Карагайского муниципального округа проведена проверка 71 иностранного гражданина, выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства, которые привлечены к административной ответственности. В ходе проверки установлен факт организации мигрантами незаконной молельной комнаты», — сообщили URA.RU в УФСБ по Пермскому краю.

Обустройство молельной комнаты на стройке противоречит закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», пояснили в спецслужбе. Организаторов планируется оштрафовать. Такое наказание предусматривает административный кодекс.

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Незаконная молельная комната на одной из строек в Карагайском округе Пермского края привлекла внимание сотрудников ФСБ и полиции. Ее обнаружили во время рейда по поиску нелегальных мигрантов. «На строительных объектах Карагайского муниципального округа проведена проверка 71 иностранного гражданина, выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства, которые привлечены к административной ответственности. В ходе проверки установлен факт организации мигрантами незаконной молельной комнаты», — сообщили URA.RU в УФСБ по Пермскому краю. Обустройство молельной комнаты на стройке противоречит закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», пояснили в спецслужбе. Организаторов планируется оштрафовать. Такое наказание предусматривает административный кодекс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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