Сотрудники пермского УФСБ в ходе облавы на мигрантов нашли незаконную молельную

Незаконная молельная комната на одной из строек в Карагайском округе Пермского края привлекла внимание сотрудников ФСБ и полиции. Ее обнаружили во время рейда по поиску нелегальных мигрантов.
«На строительных объектах Карагайского муниципального округа проведена проверка 71 иностранного гражданина, выявлено 11 нарушителей миграционного законодательства, которые привлечены к административной ответственности. В ходе проверки установлен факт организации мигрантами незаконной молельной комнаты», — сообщили URA.RU в УФСБ по Пермскому краю.
Обустройство молельной комнаты на стройке противоречит закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», пояснили в спецслужбе. Организаторов планируется оштрафовать. Такое наказание предусматривает административный кодекс.
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