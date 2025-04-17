Власти Ивановской области рассказали об атаке украинских БПЛА

Власти Ивановской области подтвердили атаку Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 17 апреля по населенным пунктам региона, в частности, по городу Шуя. Информацию распространила пресс-служба местного правительства.
«Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. <...> На данный момент из повреждений — выбитые стекла в ряде домов. Есть ли пострадавшие? Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет», — говорится в сообщении оперативного штаба в telegram-канале местных властей. Опасность атаки БПЛА сохраняется.
В связи с произошедшей атакой в городе Шуя временно изменен режим работы образовательных учреждений: школы перешли на дистанционное обучение, а детские сады работают в режиме дежурных групп. В Иваново образовательные учреждения функционируют в обычном режиме, но с соблюдением усиленных мер безопасности, сообщили представители правительства региона.
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