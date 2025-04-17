Власти Ивановской области рассказали об атаке украинских БПЛА

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ВСУ атаковали Шую в Ивановской области
ВСУ атаковали Шую в Ивановской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Ивановской области подтвердили атаку Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 17 апреля по населенным пунктам региона, в частности, по городу Шуя. Информацию распространила пресс-служба местного правительства.

«Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. <...> На данный момент из повреждений — выбитые стекла в ряде домов. Есть ли пострадавшие? Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет», — говорится в сообщении оперативного штаба в telegram-канале местных властей. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

В связи с произошедшей атакой в городе Шуя временно изменен режим работы образовательных учреждений: школы перешли на дистанционное обучение, а детские сады работают в режиме дежурных групп. В Иваново образовательные учреждения функционируют в обычном режиме, но с соблюдением усиленных мер безопасности, сообщили представители правительства региона.

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Власти Ивановской области подтвердили атаку Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 17 апреля по населенным пунктам региона, в частности, по городу Шуя. Информацию распространила пресс-служба местного правительства. «Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. <...> На данный момент из повреждений — выбитые стекла в ряде домов. Есть ли пострадавшие? Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет», — говорится в сообщении оперативного штаба в telegram-канале местных властей. Опасность атаки БПЛА сохраняется. В связи с произошедшей атакой в городе Шуя временно изменен режим работы образовательных учреждений: школы перешли на дистанционное обучение, а детские сады работают в режиме дежурных групп. В Иваново образовательные учреждения функционируют в обычном режиме, но с соблюдением усиленных мер безопасности, сообщили представители правительства региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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