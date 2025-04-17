В Шуе, Ивановская область, вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день подряд продолжают предпринимать попытки нанести как можно больше урона мирным объектам и населению. Что известно об атаке противника — в материале URA.RU.
В городе объявлена опасность атаки БПЛА
ВСУ атакуют город второй день подряд. Администрация городского округа Шуя разместила у себя на официальной странице в соцсети ВКонтакте объявление об опасности атаки БПЛА.
По данным сообщества «Подслушано — Шуя» в социальной сети ВКонтакте, в городе звучит сирена. В «Подслушано Иваново» отметили, что жители Шуи сначала услышали три хлопка, а также звуки, похожие на автоматную очередь. В домах задрожали стены и взревели сигнализации у авто.
Удары по Ивановской области — редкость. Для того, чтобы атаковать регион ВСУ нужно подойти к российской границе в Сумской области.
Как пишет «Подслушано Иваново», около трех ночи жители услышали три хлопка и звуки, похожие на автоматную очередь. В домах дрожали стены, ревели сигнализации у машин.
Кроме того, опасность объявлена и в Иванове. Сообщается, что по городу перемещаются машины с громкоговорителями, оповещая жителей о возможной опасности. Также опасность БПЛА отмечена в Приволжске.
Школьников перевели на дистанционное обучение
Школьников Шуи перевели на дистанционное обучение. Также, как сообщили в местной администрации, в дошкольных образовательных организациях функционируют дежурные группы.
Жители жалуются на громкие взрывы
Некоторые отметили, что взрывы от новых атак ВСУ куда громче. «Мне возможно показалось но взрывы будто сильнее», — отметила пользователь Вера Тупицына.
«Где-то с 3 ночи услышали сильный взрыв рядом, а потом еще несколько», — пишет пользователь Катя Конькова. Некоторые предполагают, что это взрываются дроны ВСУ.
Запоздалые оповещения
По словам жителей, взрывы стали слышны около трех часов ночи, оповещение же включили куда позже. «Серены только включили, а бомбят с 3:10», — отметила пользователь Наталья Зайцева около четырех часов утра.
Как отмечают жители, сирена включилась спустя чуть более чем через пол часа с момента начала атаки. «Сирена включилась в 3.50, а первый взрыв был в 3.10. Это штатное срабатывание системы оповещения или нет? „, — посетовал пользователь Андрей Юсупов под записью оповещения на официальной странице администрации городского округа Шуя в ВКонтакте.
Ранее жители Ивановской области заявили, что получили оповещения об атаке БПЛА спустя два часа после ее начала. Некоторые россияне, отметили, что не получили соответствующих уведомлений о происшествии от МЧС.
Журналисты из URA.RU пытались связаться с администрацией городского округа Шуя, но не смог дозвониться. Ответ на направленный запрос также получить не удалось.
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