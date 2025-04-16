16 апреля 2025

Поваленные деревья, остановка и поврежденные машины: как пермяки пережили шторм. Фото

В Перми ветер повалил деревья, снес остановку и повредил машины во время шторма
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость ветра доходила до 20 метров в секунду
Скорость ветра доходила до 20 метров в секунду Фото:

Вечером 16 апреля на Пермский край и Пермь обрушился шторм. Через регион прошел холодный фронт. Ветер усилился до 20 метров в секунду, прошли дожди и выпал первый весенний град до 8 миллиметров. Молнии, по словам синоптиков, заметили на юго-востоке края.

«Около Кировского завода остановка „Южная“ улетела от ветра. Она повредила машину KIA. Никто из людей не пострадал. Будьте аккуратнее, порывы сейчас до 20 метров в секунду», — сообщалось в telegram-канале «Подслушано Закамск».

Вместе с тем, в Мотовилихинском районе Перми ветка пробила лобовое стекло автомобиля, а на Парковом ветер снес знак. На улице Переселенческой возле СК «Спортхолл» дерево упало на тротуар и провода.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае в этот день было объявлено штормовое предупреждение. В краевом МЧС предупреждали о возможных обрывах ЛЭП, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении ДТП на дорогах. Пермякам рекомендовали не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного транспорта рядом с ними. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

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Вечером 16 апреля на Пермский край и Пермь обрушился шторм. Через регион прошел холодный фронт. Ветер усилился до 20 метров в секунду, прошли дожди и выпал первый весенний град до 8 миллиметров. Молнии, по словам синоптиков, заметили на юго-востоке края. «Около Кировского завода остановка „Южная“ улетела от ветра. Она повредила машину KIA. Никто из людей не пострадал. Будьте аккуратнее, порывы сейчас до 20 метров в секунду», — сообщалось в telegram-канале «Подслушано Закамск». Вместе с тем, в Мотовилихинском районе Перми ветка пробила лобовое стекло автомобиля, а на Парковом ветер снес знак. На улице Переселенческой возле СК «Спортхолл» дерево упало на тротуар и провода. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае в этот день было объявлено штормовое предупреждение. В краевом МЧС предупреждали о возможных обрывах ЛЭП, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении ДТП на дорогах. Пермякам рекомендовали не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного транспорта рядом с ними. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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