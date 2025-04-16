МЧС поможет застрявшим в пробке на челябинской трассе М-5

Экипажи МЧС выехали на участки челябинской трассы М-5 «Урал» для оказания, при необходимости, помощи водителям, которые сутками стоят в гигантской пробке. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В течение часа на свои посты на участках автомобильной дороги „Урал“ выходят экипажи МЧС для оказания возможной необходимой помощи участникам дорожного движения в условиях затора. Посты будут находиться на 1580, 1590, 1609, 1939 километрах трассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На федеральной трассе М-5 «Урал» уже несколько дней водители стоят в гигантской пробке, которая растянулась от Усть-Катава до границы с республикой Башкортостан. Причиной пробки стал ремонт дороги сразу на нескольких участках. Водители проводят сутки в пробке на участке. Дальнобойщики советуют коллегам не рисковать и ехать из Челябинска в Уфу через Пермь.
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