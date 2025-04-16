Из-за гигантской пробки в 110 километров на участке от Юрюзани до границы с республикой Башкортостан на трассе М5 водителям советуют ехать из Челябинска в Уфу через Пермь. Об этом сообщает ФКУ УПР ДОР «Южный Урал».
«Объехать затор можно двумя способами. Из Челябинска по дороге через Екатеринбург, Пермь и затем попасть в Уфу. Или объехать затор по трассе по направлению в Оренбург и Самару», — следует из карты ФКУ УПР ДОР «Южный Урал». В ведомстве отмечают, что данная карта прежде всего предназначена для профессиональных участников дорожного движения, выполняющих магистральные грузоперевозки.
Водители в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» продолжают жаловаться, что по-прежнему стоят в пробке. По их словам, небольшие интервалы движения транспорта чередуются с часовыми простоями. При этом дальнобойщики отмечают, что дорога в сторону Челябинска свободна.
В пресс-службе Госавтоинспекции региона отмечают, что сотрудники областного полка ДПС оказывают помощь автобусам, которые находятся в пробке на автодороге М-5 Урал. Госавтоинспекция призывает водителей продумать пути объезда данного участка автодороги при планировании поездки.
Накануне гигантская пробка на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области обновила исторический антирекорд. Затор растянулся более чем на сто километров — от поворота на Юрюзань до границы с республикой Башкортостан. Водители сутки провели в ней.
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