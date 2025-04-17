Фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья Толстухина впала в кому во время отпуска в Таиланде, куда отправилась с подругами. Одна из них — Анна Комендантова — сейчас присматривает за девушкой в больнице и решает вопрос с оплатой лечения. Она рассказала, что у Дарьи было две остановки сердца.
«Даша впала в глубокую кому. Врачи говорили, что будут наблюдать за реакцией мозга 48 часов. Хорошая новость в том, что Даша сегодня себя чувствует лучше, чем вчера. У нее была обнаружена инфекция в крови, ее полностью убрали, убрали воду из легких, нормализовали давление и сердечный ритм стал практически нормальный», — пояснила Комендантова на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Тем не менее состояние Толстухиной остается критическим, она находится в третьей стадии комы, и ее зрачки не реагируют на внешние раздражители. Врачи сохраняют осторожный оптимизм относительно шансов на выздоровление, но точных прогнозов дать не могут. Ситуация усугубляется тем, что расходы на лечение не покрываются туристической страховкой Дарьи, и каждый день пребывания в клинике обходится, по словам Комендантовой, в 500-700 тысяч рублей. Близкие Толстухиной уже смогли собрать порядка полутора миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!