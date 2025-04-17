Дмитрий Мезенцев назначен полномочным представителем РФ в Конституционном суде

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном Суде РФ. Об этом сообщается в соответствующем указе главы РФ, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
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