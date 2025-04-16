16 апреля 2025

В Пермском крае слесарь по ремонту автомобилей умер на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие нашли коллегу в мастерской без признаков жизни
Рабочие нашли коллегу в мастерской без признаков жизни Фото:

В Березниках (Пермский край) произошел несчастный случай с работником МБУ «Спецавтохозяйство». В дневное время 14 апреля рабочие нашли коллегу в мастерской без признаков жизни. 

«Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть. Работнику было 62 года», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на официальном сайте. 

Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Будет проведен анализ документов, связанных с режимом труда и отдыха. Кроме того, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, будут приняты меры административного характера. 

16 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми расследуют гибель рабочего в результате взрыва при резке баллона. Мужчина 1987 года рождения скончался в больнице от телесный повреждений. Смертельный инцидент произошел в компании «Макс Трейд 59», которая занимается оптовой торговлей ломом и отходами. Сейчас также формируется комиссия по расследованию несчастного случая.

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В Березниках (Пермский край) произошел несчастный случай с работником МБУ «Спецавтохозяйство». В дневное время 14 апреля рабочие нашли коллегу в мастерской без признаков жизни.  «Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть. Работнику было 62 года», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на официальном сайте.  Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Будет проведен анализ документов, связанных с режимом труда и отдыха. Кроме того, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, будут приняты меры административного характера.  16 апреля URA.RU сообщало о том, что в Перми расследуют гибель рабочего в результате взрыва при резке баллона. Мужчина 1987 года рождения скончался в больнице от телесный повреждений. Смертельный инцидент произошел в компании «Макс Трейд 59», которая занимается оптовой торговлей ломом и отходами. Сейчас также формируется комиссия по расследованию несчастного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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