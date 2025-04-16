Пермяки споют в проекте Олега Газманова

В финале проекта Олега Газманова «Родники. Дети — 2025» выступят две девочки из Пермского края. Это Алсу Шарафуллина и Милана Бортовая из Чернушинского городского округа, сообщили в мэрии.
«Алсу Шарафуллина и Милана Бортовая представят свое творчество в финале национального проекта Олега Газманова „Родники. Дети — 2025“. Телевизионный финал проекта украсят песни „Деревни России“, „Игуанодон“ и „Россия, звонче пой!“, — говорится на странице администрации Чернушки в соцсети „ВКонтакте“.
Музыкальный проект Олега Газманова «Родники. Дети» посвящен «душевным русским» песням. На конкурс 2025 года было подано почти полторы тысячи заявок. В финал прошли только 29 претендентов. Они выступят в Казани 1 июня.
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