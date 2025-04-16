16 апреля 2025

Пермяки споют в проекте Олега Газманова

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Газманов ищет таланты по всей России
Олег Газманов ищет таланты по всей России Фото:

В финале проекта Олега Газманова «Родники. Дети — 2025» выступят две девочки из Пермского края. Это Алсу Шарафуллина и Милана Бортовая из Чернушинского городского округа, сообщили в мэрии.

«Алсу Шарафуллина и Милана Бортовая представят свое творчество в финале национального проекта Олега Газманова „Родники. Дети — 2025“. Телевизионный финал проекта украсят песни „Деревни России“, „Игуанодон“ и „Россия, звонче пой!“, — говорится на странице администрации Чернушки в соцсети „ВКонтакте“.

Музыкальный проект Олега Газманова «Родники. Дети» посвящен «душевным русским» песням. На конкурс 2025 года было подано почти полторы тысячи заявок. В финал прошли только 29 претендентов. Они выступят в Казани 1 июня.

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В финале проекта Олега Газманова «Родники. Дети — 2025» выступят две девочки из Пермского края. Это Алсу Шарафуллина и Милана Бортовая из Чернушинского городского округа, сообщили в мэрии. «Алсу Шарафуллина и Милана Бортовая представят свое творчество в финале национального проекта Олега Газманова „Родники. Дети — 2025“. Телевизионный финал проекта украсят песни „Деревни России“, „Игуанодон“ и „Россия, звонче пой!“, — говорится на странице администрации Чернушки в соцсети „ВКонтакте“. Музыкальный проект Олега Газманова «Родники. Дети» посвящен «душевным русским» песням. На конкурс 2025 года было подано почти полторы тысячи заявок. В финал прошли только 29 претендентов. Они выступят в Казани 1 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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