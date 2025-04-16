16 апреля 2025

В Курганской области рост уровня воды на реке Тобол замедляется. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень Тобола у Кургана составляет 455 сантиметров
Уровень Тобола у Кургана составляет 455 сантиметров Фото:

В Курганской области многие реки стали идти на спад. А рост уровня воды на реке Тобол у Кургана замедляется. На 17 апреля река поднялась всего на 6 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 455 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График на 17 апреля
График на 17 апреля
Фото:

«По данным на 17 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 10 сантиметров и достиг отметки в 547. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 6 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 7 сантиметров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области некоторые реки стали идти на подъем. Исеть в Шадринске и Катайске поднялась на 3 и 2 сантиметра соответственно. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области многие реки стали идти на спад. А рост уровня воды на реке Тобол у Кургана замедляется. На 17 апреля река поднялась всего на 6 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 455 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 17 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 10 сантиметров и достиг отметки в 547. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 6 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 7 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области некоторые реки стали идти на подъем. Исеть в Шадринске и Катайске поднялась на 3 и 2 сантиметра соответственно. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...