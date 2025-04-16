В Курганской области многие реки стали идти на спад. А рост уровня воды на реке Тобол у Кургана замедляется. На 17 апреля река поднялась всего на 6 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 455 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 17 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 10 сантиметров и достиг отметки в 547. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 6 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 7 сантиметров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области некоторые реки стали идти на подъем. Исеть в Шадринске и Катайске поднялась на 3 и 2 сантиметра соответственно. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров.
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