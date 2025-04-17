Пасынок рок-музыканта Намина признал вину в двойном убийстве

Пасынок известного рок-музыканта Стаса Намина, Роман Ткаченко, признал свою вину в убийстве брата и бабушки. Это стало известно в ходе заседания Московского областного суда, где идет рассмотрение данного уголовного дела.
«Да, обвинение понятно. Я признаю себя виновным в причинении смерти Микояну Артему и Ткаченко Прасковье», — сказал Ткаченко. Об этом сообщили РИА «Новости». Он также отметил, что не согласен с квалификацией обвинения
В 2023 году в деревне Крюково Истринского района в частном доме были обнаружены тела сына и тещи основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина с колото-резаными. На допросе Ткаченко сознался, что после дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Обвиняемому предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), что предусматривает возможность пожизненного лишения свободы. Мотивом убийства стал давний семейный конфликт.
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