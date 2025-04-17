Суд Киргизии признал Атамбаева виновным в освобождении криминального авторитета

Суд Первомайского района Киргизии заочно признал бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева виновным в неправомерном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Информацию о решении суда предоставил адвокат экс-президента Сергей Слесарев.
«По Батукаеву уже состоялся приговор. Атамбаева признали виновным без назначения наказания в связи с давностью [дела]», — сказал Слесарев. Его слова передает ТАСС.
Суд установил, что Атамбаев причастен к освобождению из тюрьмы Азиза Батукаева, который был осужден на 16 лет за тяжкие преступления, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия. Освободили его в апреле 2013 года, после чего Батукаев немедленно покинул страну, направившись в Грозный.
Экс-глава Киргизии Атамбаев (занимал пост с 2011 по 2017 год) был арестован в августе 2019 года. Арест произошел в его резиденции, расположенной в селе Кой-Таш Чуйской области.
Спустя несколько дней после ареста, Атамбаеву были предъявлены множественные обвинения. Ему инкриминировали применение насилия против представителей правоохранительных органов, организацию массовых беспорядков, убийство и покушение на убийство. Кроме того, бывшему главе государства предъявили обвинения в организации захвата заложников, коррупции во время реконструкции ТЭЦ в Бишкеке, незаконной сделке с зданием промышленной группы «Форум» также в Бишкеке и незаконном приобретении земельных участков в Кой-Таше и Иссык-Кульской области. Атамбаев отрицает все предъявленные ему обвинения.
Летом 2020 года был приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. В июне 2022 года его оправдали по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020. По решению суда в феврале 2023 года после 3,5 года пребывания в исправительной колонии он был отпущен на свободу и покинул пределы республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.