Главе района ЯНАО потребуется высокий пост после выборов в заксобрание

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский может занять руководящую позицию в окружном законодательном собрании после осенних выборов нового созыва. Политические круги обсуждают возможность его назначения на пост вице-спикера, сообщают собеседники URA.RU.
«Кугаевскому могут предложить пост вице-спикера окружного заксобрания уже в сентябре этого года», — рассказали собеседники агентства. При этом, по версии источников, прямо говорить о распределении постов в региональном парламенте рано: вряд ли у кого-то есть понимание, кто какой пост получит.
Несмотря на то, что глава еще не заявился на праймериз «Единой России», по словам источников, это вопрос нескольких дней. «Некоторые видят Кугаевского не менее, чем в Совете Федерации, но пока это только на уровне предположений», — сообщили собеседники.
Кугаевский сам еще ничего не подтвердил и на праймериз не заявился, хотя его намерения подтверждают источники, в политических кругах. Вне зависимости от должности, которую глава займет в окружном парламенте, это будет большой шаг вперед во взаимодействии с коренными народами.
Ранее URA.RU сообщало, что в случае ухода Кугаевского в заксобрание, его место займет нынешний заместитель мэра Александр Алисеевич. Он, по мнению местных жителей, является потенциальным преемником нынешнего главы.
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