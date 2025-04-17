На трассе М-5 для вставших в пробку водителей организовали пункты обогрева

На участке трассы М-5 в Челябинской области для водителей, вставших в пробку, организовали пункты обогрева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного миндора, всего организовано четыре таких пункта.
«На трассе выставлены четыре пункта обогрева, и организовано оказание помощи населению от 10 поисково-спасательных отрядов и поисково-спасательных служб. Так, на 1591-м километре работают сотрудники 10-й ПСЧ города Сим. В Ашинском муниципалитете, на повороте на поселке Волково на 1580-м километре — дежурят сотрудники 50-й ПСЧ. В поселке Кропачево Усть-Катавского округа, на 1609-м километре — от поисково-спасательной службы два автомобиля УАЗ и два квадроцикла. Наконец, на 1639-м километре в городе Юрюзань — сотрудники 14-й ПСЧ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного миндора.
Помимо спасателей в пунктах дежурят врачи. Также в готовности пять бригад скорой помощи. Организованы объезды для легковых машин и автобусов по дорогам региона.
Пробка на федеральной трассе М-5 «Урал» обновила исторический антирекорд. Она растянулась от Аши до поворота на Юрюзань, то есть на отрезке больше ста километров. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» заявили, что на плотность потока повлияли сразу несколько факторов: интенсивность транспортного потока, в 8-10 раз превышающая расчетную (достигает 30-35 тысяч ежедневно), значительное число грузовиков, передвигающихся с кратным перегрузом и ремонтные работы.
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