Дым над зданием гостиницы «Урал», который встревожил пермяков, появился из-за небольшого пожара на кухне ресторана «Аджика». Как пояснили в МЧС, загорелась вытяжка у мангала, но повар быстро затушил огонь.
«В ресторане на улице Ленина загорелась вытяжка у мангала. Самостоятельно эвакуировались 25 человек персонала. Благодаря грамотным действиям сотрудника заведения не допущено распространения огня. Пожар на площади 0,1 квадратного метра мужчина ликвидировал порошковым огнетушителем», — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Пермском краю.
Ранее URA.RU рассказывало, что дым и запах гари пермяки заметили над отелем «Урал» около полудня. На место ЧП выезжали 40 пожарных.
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