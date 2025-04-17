Пожар в пермском отеле «Урал» произошел на кухне ресторана «Аджика». Видео

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На место ЧП выезжали 40 пожарных
На место ЧП выезжали 40 пожарных Фото:

Дым над зданием гостиницы «Урал», который встревожил пермяков, появился из-за небольшого пожара на кухне ресторана «Аджика». Как пояснили в МЧС, загорелась вытяжка у мангала, но повар быстро затушил огонь.

«В ресторане на улице Ленина загорелась вытяжка у мангала. Самостоятельно эвакуировались 25 человек персонала. Благодаря грамотным действиям сотрудника заведения не допущено распространения огня. Пожар на площади 0,1 квадратного метра мужчина ликвидировал порошковым огнетушителем», — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Пермском краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что дым и запах гари пермяки заметили над отелем «Урал» около полудня. На место ЧП выезжали 40 пожарных.

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Дым над зданием гостиницы «Урал», который встревожил пермяков, появился из-за небольшого пожара на кухне ресторана «Аджика». Как пояснили в МЧС, загорелась вытяжка у мангала, но повар быстро затушил огонь. «В ресторане на улице Ленина загорелась вытяжка у мангала. Самостоятельно эвакуировались 25 человек персонала. Благодаря грамотным действиям сотрудника заведения не допущено распространения огня. Пожар на площади 0,1 квадратного метра мужчина ликвидировал порошковым огнетушителем», — сообщили журналистам в ГУ МЧС по Пермском краю. Ранее URA.RU рассказывало, что дым и запах гари пермяки заметили над отелем «Урал» около полудня. На место ЧП выезжали 40 пожарных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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