Челябинские бизнесмены вошли в новый рейтинг долларовых миллиардеров Forbes

Бизнесмены Челябинской области вошли в рейтинг 2025 года среди долларовых миллиардеров журнала Forbes. Как следует из таблицы, список из 146 участников содержит четырех представителей региона.
«Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников занял 16 строку рейтинга. Состояние оценивается в 9,6 млрд долларов», — отмечено в опубликованной статье.
Компанию Рашникову составили директор «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков с состоянием 2,4 млрд долларов (58 место), владельцы сети «Красное и белое» Сергей Студенников с родственниками и накопленными 2,1 млрд долларов (73 место), президент УК «ЮГК» Константин Струков с семьей, имеющими состояние в 1,9 млрд долларов (78 место).
За год капиталы уменьшились у Рашникова (год назад имел, согласно Forbes, на миллиард долларов больше) и Студенникова (минус 1,1 млрд долларов). При этом Рыбаков и Струков стали богаче. Первый прибавил миллиард, второй — 300 млн долларов.
Составители отметили, что состояния оценивали по стоимости принадлежащих бизнесменам активов, личного имущества и других ценностей. В список вошли предприниматели, накопившие капитал в частном секторе, не будучи госслужащими. Рейтинг содержит лишь те фамилии, чье состояние превысило миллиард долларов. За год в России стало на 21 долларового миллиардера больше.
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