Роспотребнадзор сообщил лидеру тюменской КПРФ о заражении карасей, которых она дегустировала

Рыба в Заболотье Тобольского района Тюменской области, где глава обкома КПРФ дегустировала жаренных карасей, оказалась заражена гаффской болезнью. Об этом, ссылаясь на исследование Роспотребнадзора, сообщила сама лидер коммунистов на заседании тюменской областной думы.
«Это четыре озера — рыба там больна [гаффской болезнью, — прим URA.RU]. Полтора года пробы не отбирались, мне сказал об этом замглавы Тобольского района . В этом году все было отобрано и вот результат негативный. Скажите, пожалуйста, что нам необходимо сделать, чтобы гаффскую болезнь ликвидировать», — обратилась Тамара Казанцева к главе управления Роспотребнадзора Галине Шарухо.
Главный санитарный врач Тюменской области сообщила, что рабочая группа, в которую входят и ученые, занимается проблемой и обнадежила, что процесс оздоровления озер не стоит на месте, но сейчас рыба небезопасна. «Именно рыба непригодна для употребления в пищу, по результатам биологических проб на мышах», — предостерегла Шарухо.
Как ранее сообщало URA.RU, Тамара Казанцева продегустировала заболотских карасей в начале марта. Позднее она рассказала, что ждет исследования Роспотребнадзора о смертельно опасной гаффской болезни.
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