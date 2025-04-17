Российский депутат четыре года работал с Украины через VPN

Депутат Совета Каларского муниципального округа Забайкалья Михаил Носик последние четыре года работал дистанционно с Украины. По данным telegram-каналов, он использовал VPN для доступа к работе и проводил приемы граждан через видеосвязь.
«Живущий на Украине российский депутат четыре года дистанционно исполняет свои обязанности через VPN... Михаил Носик стал депутатом Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края еще в 2020 году, но с 2021-го он постоянно проживает в городе Днепр...» — пишет telegram-канал «Жаба и Гадюка».
Тем не менее, как утверждает сам Носик, он не получал за свою работу никакого вознаграждения, прилагая усилия не меньше своих коллег-депутатов. Носик начал свою дистанционную работу после того, как в 2022 году оказался неспособен покинуть Украину из-за отсутствия необходимых документов и начала специальной военной операции.
Несмотря на сложности с выездом с Украины и проблемы с местными властями, Носик продолжал выполнять свои обязанности депутата. Он не получал зарплату за свою работу, но Совет Каларского муниципального округа все же перечислял ему символические суммы. В начале 2025 года, после того как прокуратура подняла вопрос о статусе муниципального депутата, большинство членов Совета проголосовали за сохранение его полномочий, несмотря на рекомендации комиссии по этике о досрочном прекращении полномочий Носика.
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