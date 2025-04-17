Reuters узнал, как Асаду удалось вывезти полмиллиона долларов из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад вывез из страны полмиллиона долларов и секретные документы накануне своего бегства с помощью личного самолета. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации источника из окружения Асада, перед падением его режима были организованы четыре рейса в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе которых были вывезены наличные деньги, ценности и конфиденциальные материалы.
«Когда его враги приблизились к Дамаску, Башар аль-Асад использовал частный самолет, чтобы вывезти наличные, ценности и конфиденциальные документы, раскрывающие корпоративную сеть, стоящую за его богатством <...> В самолете находились немаркированные черные сумки с наличными на сумму не менее 500 000 долларов», — сообщает Reuters со ссылкой на 14 знакомых со схемой сирийских источников, в том числе сотрудников аэропорта, бывших сотрудников разведки и президентской гвардии, а также человека из деловой сети Асада. также были использованы данные отслеживания полетов, спутниковые снимки и переписка в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена)
В процессе эвакуации использовался самолет Embraer Legacy 600, зарегистрированный в Гамбии. Самолет с регистрационным номером C5-SKY совершил четыре рейса за 48 часов до падения режима Асада и перевез ценности, родственников президента, помощников и сотрудников президентского дворца в Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ). Аренду воздушного судна организовал главный экономический советник президент Ясар Ибрагим.
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