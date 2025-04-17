В Кремле рассказали, что будут делать иностранные делегации 9 мая в России

Кремль скоро опубликует список гостей на празднование 9 мая в России в этом году, он довольно большой. Москва окажет радушный прием, представителям зарубежных государств , также на полях мероприятия пройдут переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Будет много глав государств, правительств и делегаций. Мы этому рады и готовимся показать радушный прием. На полях этого мероприятия состоятся переговоры», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам Пескова, мероприятие посвящено празднованию юбилея Победы и не будет иметь политической подоплеки, связанной с историческими конференциями, такими как Ялтинская конференция 1945 года. Он отметил, что скоро Кремль опубликует полный список тех, кто намерен посетить Россию 9 мая.
Россия активно ведет подготовку к грядущему празднованию юбилея Великой Победы. Свое участие в майских мероприятиях в Москве подтвердили главы государств и правительств из Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки.
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