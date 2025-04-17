В Кремле прокомментировали смену секретаря Союзного государства

Смена секретаря Союзного государства — естественный процесс. Наднациональный союз Беларуси и России, целью которого является углубление отношений между двумя государствами, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, не сосуществует в вакууме и назначение на должность секретаря Сергея Глазьева принесет выгоду двум народам.
«Союзное государство развивается, развивается поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего СССР. Она приносит выгоду народам двух стран. Союзное государство не сосуществует в вакууме, оно является, несмотря на ограничения, частью экономического мирового процесса», — рассказал Песков журналистам во время конференц-колла. Он отметил, что союзное государство испытывает на себе влияние тенденций, которые происходят сейчас. По его словам, кадровые изменения — это обычный процесс.
Новым секретарем Союзного государства 17 апреля стал Сергей Глазьев, который был бывшим советником президента России. На этой должности он заменит Дмитрий Мезенцева, которого президент РФ Владимир Путин назначил своим полпредом в Конституционном суде.
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