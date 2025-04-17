Челябинцы провели горнолыжный сезон на Красной поляне и в Шерегеше

В минувшем горнолыжном сезоне Красная поляна стала самым популярным курортом в стране. Тренд поддерживают и жители Челябинской области. Вторым по популярности у челябинцев стал Шерегеш, но тут предпочтения жителей региона отличаются от предпочтений лыжников и сноубордистов с других регионов, сообщили URA.RU аналитики «МегаФона» и Корпорации Туризм.РФ.
«Челябинских любителей заснеженных склонов за пределами региона привлекают горный кластер Сочи и Шерегеш в Кемеровской области. Красная Поляна остается самым популярным круглогодичным курортом страны. Тренд поддерживают и жители Челябинской области», — сообщили URA.RU.
Второй по популярности горнолыжной площадкой для челябинцев стали склоны горы Зеленая на Кузбассе. А вот среди российских любителей катаний на лыжах и сноуборде большей популярностью пользуют курорты Карачаево-Черкесии — за год Архыз и Домбай показали рост потребления мобильного трафика на 23% и 9% соответственно. В лидерах также трассы Приэльбрусья, которые особенно популярны у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. Шерегеш в этом рейтинге занимает только пятое место. «В России формируются новые точки притяжения туристов, и это, безусловно, важный тренд», — сообщил Дмитрий Смиркин, директор по связям с общественностью и маркетингу Туризм.РФ.
Туристы из Челябинской области в новогодние каникулы чаще всего ездили на горнолыжные курорты «Роза Хутор» в Сочи, Шерегеш и Эльбрус. При этом почти каждый второй турист (46%) посетил именно горнолыжные курорты Сочи, говорится в исследовании.
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