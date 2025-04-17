Песков: глава МИД Ирана передаст Путину особое послание

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Глава МИД Ирана передаст Путину послание верховного лидера Хаменеи
Глава МИД Ирана передаст Путину послание верховного лидера Хаменеи Фото:

Глава МИД Ирана во время визита в Москву планирует передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Глава МИД Ирана в Москве, он будет работать по линии МИД. У него будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву. В ходе визита, он обсудит с российскими коллегами продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене.

Также сообщалось, что дипломат передаст Путину послание от Али Хаменеи. Оно  включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке.

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Глава МИД Ирана во время визита в Москву планирует передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Глава МИД Ирана в Москве, он будет работать по линии МИД. У него будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву. В ходе визита, он обсудит с российскими коллегами продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене. Также сообщалось, что дипломат передаст Путину послание от Али Хаменеи. Оно  включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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