Песков: глава МИД Ирана передаст Путину особое послание

Глава МИД Ирана во время визита в Москву планирует передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Глава МИД Ирана в Москве, он будет работать по линии МИД. У него будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву. В ходе визита, он обсудит с российскими коллегами продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене.
Также сообщалось, что дипломат передаст Путину послание от Али Хаменеи. Оно включает в себя события в мире и на Ближнем Востоке.
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