Кто такой Дмитрий Мезенцев, которого Путин назначил представителем президента в Конституционном Суде РФ

17 апреля президент России Владимир Путин назначил Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Конституционном Суде РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов. Ранее Мезенцев занимал пост государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси. Но начиная с 17 апреля вместо него место займет Сергей Глазьев. URA.RU рассказывает, кем работал Дмитрий Мезенцев до назначения.
Начало карьеры Дмитрия Мезенцева
Дмитрий Мезенцев родился 18 августа 1989 года в Ленинграде. В 1981 году он закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железных дорог».
После окончания вуза, с 1981 по 1983 годы, Мезенцев работал мастером цеха Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги (ОЖД). Затем в течение года занимал должность секретаря комитета ВЛКСМ Витебского отделения ОЖД.
В период с 1984 по 1990 годы Дмитрий Мезенцев служил в железнодорожных войсках. Работал секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск. Также занимался армейскими печатными изданиями.
В 1990 году Дмитрий Мезенцев стал народным депутатом Ленсовета и руководителем пресс-центра Горисполкома и Ленсовета. Год спустя занял должность председателя комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга. Также Мезенцев работал представителем Министерства информации и печати РФ в Петербурге и Ленинградской области.
Дмитрий Мезенцев в Москве
В 1996 году Дмитрий Мезенцев переехал в Москву и начал работать заместителем председателя Государственного комитета РФ по печати Ивана Лаптева. В конце 1999 года его назначили президентом фонда «Центр стратегических разработок» при правительстве РФ.
В 2000 году Дмитрий Мезенцев участвовал в президентской избирательной кампании Владимира Путина, а в 2002 году стал членом Совета Федерации РФ и представителем от администрации Иркутской области.
В период с 2004 по 2009 год Мезенцев работал заместителем председателя верхней палаты парламента Сергея Миронова и курировал экономические вопросы и информационную политику. Также в 2002-2005 года возглавлял комиссию Совета Федерации по информационной политике.
В 2006 году Дмитрий Мезенцев избран председателем правления делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сохранял эту должность до 2013 года.
Губернатор Иркутской области и член Совета Федерации
В 2009 году Дмитрий Мезенцев стал губернатором Иркутской области. 14 декабря 2011 года профсоюз работников Восточно-Сибирской железной дороги выдвинул Мезенцева кандидатом в президенты России, но в январе ЦИК РФ исключил его из президентской гонки из-за нехватки действительных подписей у кандидата.
18 мая 2012 года Дмитрий Мезенцев досрочно сложил полномочия губернатора Иркутской области с формулировкой «по собственному желанию». С 1 января 2013 года Мезенцев работал генеральным секретарем ШОС.
22 сентября 2015 году губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подписал указ, наделяющий Мезенцева полномочиями члена Совета Федерации РФ от Сахалинской области. 31 декабря истек срок полномочий Дмитрия Мезенцева на посту генсека ШОС, и в этот же день вступил в силу указ Кожемяко.
Начиная с января 2016 года Дмитрий Мезенцев — член Совета Федерации Федерального собрания РФ. В 2016-2017 годах член комитета СФ по экономической политике, а в 2017-2019 годах — возглавил комитет.
Дмитрий Мезенцев в Белоруссии
29 декабря 2018 года правительство РФ включило Мезенцева в состав совместной с Республикой Беларусь рабочей группы по интеграции, в 2019 году — Мезенцев назначен послом России в Белоруссии. В 2020-2021 годах Дмитрий Мезенцев был членом коллегии министерства иностранных дел России.
19 марта 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии, и в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии.
17 апреля 2025 года Дмитрий Мезенцев назначен полномочным представителем президента РФ в Конституционном Суде Российской Федерации.
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