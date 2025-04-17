Суд изучит финансы тюменской компании, задолжавшей десятки миллионов крымскому партнеру

Суд привлек налоговую инспекцию к делу против тюменской компании «Бургер Рус»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судьи затребовали финансовые отчеты, кассовые и бухгалтерские документы должника
Судьи затребовали финансовые отчеты, кассовые и бухгалтерские документы должника Фото:

К судебному разбирательству против тюменской компании «Бургер Рус», которая управляет в городе сетью Burger King, присоединились налоговики и представители службы доставки. Они должны помочь судьям оценить реальное финансовое положение ответчика в споре о просроченной арендной плате, сообщают документы, которые есть в распоряжении URA.RU.

«Удовлетворить теребования истца. Истребовать доказательства финансового состояния ООО „Бургер Рус“ от ФНС, ООО „Деливери клаб“, ООО „Яндекс Еда“. Доказательства предоставить не позднее 7 мая», — говорится в документе.

Отмечается, что суд намерен изучить большое количество данных, среди которых — данные о постановке ответчика на учет, финансовые отчеты, чеки, денежные операции, различные доказательства экономической деятельности. Следующее заседание состоится после изучения всех материалов 26 мая.

Претензии к ООО «Бургер Рус» возникли у крымской компании «Таврида-Норд» из-за просроченных арендных платежей. Крымчанам принадлежит здание, в котором расположен офис тюменской компании. Договор аренды был заключен еще в 2020 году, с того момента арендатор якобы задолжал владельцу исторического строения больше 30 миллионов рублей. «Таврида-Норд» обратилась в суд, однако «Бургер Рус» выразило несогласие с позицией истца. Это привело к тому, что к делу привлекли третьи стороны.

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К судебному разбирательству против тюменской компании «Бургер Рус», которая управляет в городе сетью Burger King, присоединились налоговики и представители службы доставки. Они должны помочь судьям оценить реальное финансовое положение ответчика в споре о просроченной арендной плате, сообщают документы, которые есть в распоряжении URA.RU. «Удовлетворить теребования истца. Истребовать доказательства финансового состояния ООО „Бургер Рус“ от ФНС, ООО „Деливери клаб“, ООО „Яндекс Еда“. Доказательства предоставить не позднее 7 мая», — говорится в документе. Отмечается, что суд намерен изучить большое количество данных, среди которых — данные о постановке ответчика на учет, финансовые отчеты, чеки, денежные операции, различные доказательства экономической деятельности. Следующее заседание состоится после изучения всех материалов 26 мая. Претензии к ООО «Бургер Рус» возникли у крымской компании «Таврида-Норд» из-за просроченных арендных платежей. Крымчанам принадлежит здание, в котором расположен офис тюменской компании. Договор аренды был заключен еще в 2020 году, с того момента арендатор якобы задолжал владельцу исторического строения больше 30 миллионов рублей. «Таврида-Норд» обратилась в суд, однако «Бургер Рус» выразило несогласие с позицией истца. Это привело к тому, что к делу привлекли третьи стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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