Новые пляжи появятся в 11 городах и районах Челябинской области

Новые пляжи появятся в десяти муниципальных образованиях Челябинской области в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
«Новые зоны отдыха появятся в Миассе, Снежинске, Троицке, Кыштыме, Еткульском, Каслинском, Карталинском, Нагайбакском, Красноармейском и Кунашакском районах. В Карабаше программа сочетается с федеральными проектами благоустройства береговой линии: здесь создадут не только пляж, но и велодорожки, прогулочные зоны», — сообщила пресс-служба в telegram-канале министерства.
Особое внимание уделяется детской безопасности. На новых пляжах дно водоемов очищают от мусора и камней, выделяются зоны с глубиной до 1,2 метра. На каждом пляже будут дежурить спасатели.
Обустройство пляжей в регионе ведется третий год по инициативе губернатора Алексея Текслера. На каждый из пляжей бюджет региона выделяет 2,8 миллиона рублей. В 2023 году было обустроено 13 пляжей в 10 муниципалитетах. В 2024 году — 11 пляжей в 11 муниципалитетах плюс инклюзивная зона на пляже в Челябинске. В 2025 году планируется создать 14 пляжей в 11 муниципалитетах. С момента запуска программы на организованных пляжах не было зафиксировано ни одного случая гибели людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!